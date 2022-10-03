Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 13:01

Отопление в жилых домах Тольятти начнут включать с 6 октября 2022 года

Этот процесс займет около недели
Анастасия ФИЛАТОВА
Тепло в дома тольяттинцев должно прийти с 6 по 12 октября 2022 года

Тепло в дома тольяттинцев должно прийти с 6 по 12 октября 2022 года

Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, когда в Тольятти начнут подавать тепло в жилые дома. Пуск намечен на четверг, 6 октября 2022 года. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил первый заместитель главы города Вадим Ерин.

— Отопление в МКД будут включать поэтапно в течение недели — с 6 по 12 октября 2022 года, — отметил чиновник.

Вадим Ерин добавил, что батареи в социальных объектах начали нагреваться с 26 сентября. Сейчас почти все эти учреждения с теплом. Осталось подключить к отоплению четыре детских сада и четыре школы. В больницы и поликлиники, заведения культуры, допобразования, физкультуры и спорта тепло подают по графику по заявкам от руководителей.

Напомним, в Самаре тепло в жилые дома начали подавать с 27 сентября 2022 года. В настоящее время батареи нагрелись уже в 76% МКД. Что касается соцобъектов, то они уже почти все с теплом.