В Самарской области у 747 человек подтвердили коронавирус 4 октября 2022 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 65 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 4 октября 2022 года количество заболевших продолжает стабильно уменьшаться и составило меньше тысячи. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 747 человек.

На данный момент высокий показатель у числа выздоровевших, он стал значительно больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 1968 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 65 человек, умерло два пациента. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, 3 октября, количество заболевших сегодня уменьшилось. 3 октября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 896 человека.