Самарец показал с воздуха строительство дома-тетриса за ТЦ «Аквариум» в октябре 2022 года

Строители возвели все 22 этажа здания Фото: Скриншот с видео

В Самаре близится к завершению строительство одного из самых необычных зданий города. Речь идет о доме-тетрисе. Его возводят в районе пересечения улиц Клинической и Мичурина – за ТЦ «Аквариум».

Самарский видеоблогер показал с воздуха, что сейчас происходит на стройплощадке. Судя по ролику, рабочие уже полностью возвели коробку здания, которое представляет собой три «кубика», неровно стоящих друг на друге. Два нижних уже утеплили и облагораживают фасад. Там уже вставили окна. Самый верхний «кубик» остеклять еще не начали.

Местные жители неоднозначно относятся к новой высотке. Многих смущает ее внешний вид – конструкция причудливой формы и окна вразнобой. Горожане шутят, что этот дом предназначен для стойких и психически уравновешенных людей.

– Был раньше двор, а теперь вот это «чудо» торчит. Жуть жуткая, – комментируют видео самарцы.

Напомним, застройщиком ЖК «Аквариум» выступает ООО «Константа Эстейд». В доме будут 22 этажа и 101 квартира. Также в комплексе предусмотрены подземный паркинг на 89 мест, закрытый двор и система «Умный дом».