Назван срок запуска автобуса № 367 от Смышляевки до станции метро «Кировская» в Самаре

Маршрут № 367 будет межмуниципальным, но по регулируемым тарифам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Назван ориентировочный срок запуска нового автобуса в Самаре. Речь идет о маршруте № 367, который будет курсировать от Смышляевки до станции метро «Кировская».

- Пуск автобуса по маршруту № 367 ориентировочно планируется в 2023 году, - сообщили в министерстве транспорта и автодорог региона.

По словам представителей ведомства, в этом году запустить автобус не получится, потому что необходимо провести большую подготовительную работу. Нужно рассчитать тариф, транспортную работу и субсидии по возмещению затрат перевозчику, а также принять ряд нормативно-правовых документов. Только после завершения всех этих процедур будут объявлены торги по поиску подрядчика.

Напомним, о планах по созданию маршрута № 367 стало известно в сентябре 2022 года. Власти региона сообщили, что он будет межмуниципальным, но по регулируемым тарифам. Предполагается, что в автобусе будут действовать все льготы. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью соцкарты и других проездных, действующих в Самаре.