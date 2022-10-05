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Общество5 октября 2022 9:01

В Самаре взяли под охрану «Купеческий дом» на улице Куйбышева

Соответствующий приказ подготовили в региональном УГООКН
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Здание является объектом культурного наследия народов РФ.

Здание является объектом культурного наследия народов РФ.

Фото: Яндекс

В Самаре взяли под охрану старинное здание в историческом центре города. Речь идет о «Купеческом доме» на улице Куйбышева, 87. Соответствующий приказ от подготовили в УГООКН Самарской области.

Согласно документу, опубликованному на сайте регионального правительства, здание является объектом культурного наследия народов РФ. Оно состоит из двух этажей, построено в стиле модерн. Предметом охраны являются сам дом, его строительные конструкции, а также фасад и окна.

Отметим, что вместе с «Купеческим домом» под охрану взяли двухэтажное здание на улице Фрунзе – «Дом Ивановых». Объект был построен еще в 1840-м году.