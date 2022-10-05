Появились фотографии пожара, в котором загорелась кровля дома на улице Некрасова в Самаре

Причину пожара предстоит выяснить специалистам. Фото: Борис Коценко

Во вторник, 4 октября, в центре Самары загорелась кровля дома № 48 на улице Некрасова. Фотографиями пожара поделился с «КП – Самара» очевидец произошедшего.

— Эвакуированы были 25 жителей. Пожару присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС», — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Огонь распространился на площади равной 20 квадратных метров. Возгорание кровли произошло у трехэтажного жилого дома. По какой причине, это случилось, остается неизвестным.

Сообщение о возгорании поступило спасателям примерно в 22:09. Полностью ликвидировать пожар удалось в 22:44. На месте происшествия работали 32 человека с привлечением восьми единиц техники. В настоящий момент причина пожара выясняется специалистами.