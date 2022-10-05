Средняя продолжительность жизни снизилась в Самаре к 2022 году

Средняя продолжительность жизни в Самаре упала до 69,5 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре снизилась средняя продолжительность жизни горожан. По словам специалистов, виноват в этом коронавирус. Об этом стало известно в ходе обсуждения актуализированной Стратегии развития областной столицы до 2025 года.

Демографические показатели Самары проанализировали сотрудники СНИУ имени академика С.П. Королева. Именно они работали над актуализацией стратегии. По словам ректора вуза Владимира Богатырева, в 2014-2018 годах смертность в Самаре стремительно сокращалась. Если в 2014-м продолжительность жизни составляла около 69 лет, то к 2018-му она достигла 72.

Однако потом грянул ковид. В 2020-2021 годы в областной столице зафиксировали аномально высокую смертность. По последним данным, продолжительность жизни в Самаре снизилась примерно до 69,5 лет.

Напомним, с 2020 года жители Самарской области перенесли уже несколько волн коронавируса. В 2022-м пик заболеваемости фиксировался дважды — в январе-марте, когда суточный прирост зараженных превышал 4 тысячи человек, и в августе-сентябре (до 2 тысяч инфицированных в сутки). В настоящее время наблюдается спад заболеваемости — меньше тысячи случаев за сутки.