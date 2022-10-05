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Общество5 октября 2022 12:03

В Самаре подняли проблему оттока способной молодежи из региона в крупные города

Чаще всего уезжают в Москву и Санкт-Петербург
Ирина СИНЕГУБОВА
Выбирают большие города те ребята, которые на самые высокие баллы ЕГЭ сдали.

Выбирают большие города те ребята, которые на самые высокие баллы ЕГЭ сдали.

Фото: администрация Самары

Вчера, 4 августа, во время обсуждения скорректированной стратегии развития Самары до 2025 года ректор Самарского университета Владимир Богатырев поднял проблему оттока способных молодых людей из региона.

— Негативным является отток самарской молодежи в более крупные города, в Москву и Санкт-Петербург. Это звездочки, которых мы теряем, — сказал Владимир Богатырев.

По словам ректора, если смотреть по численности, то уезжающих выпускников немного. Другое дело качественный срез: выбирают большие города те ребята, которые на самые высокие баллы ЕГЭ сдали.

Помимо этого, обсуждалось экономическое и социальное развитие, а также развитие самоуправления и городской среды.