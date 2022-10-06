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Общество6 октября 2022 8:11

Дмитрий Азаров сообщил о задержании мужчины с «пистолетом» у школы в Новокуйбышевске

Губернатор отметил оперативность работы правоохранителей
Анастасия ФИЛАТОВА
Экстренные службы вызвал бдительный отец одного из учеников школы

Экстренные службы вызвал бдительный отец одного из учеников школы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал переполох у школы № 21 в Новокуйбышевске. Утром в четверг, 6 октября 2022 года, там заметили подозрительного молодого человека. В руках у него якобы был пистолет.

- Мне доложили о появлении вблизи школы человека с предметом, похожим на оружие. Благодаря быстрой реакции и оперативным действиям правоохранителей мужчина был задержан. Оружия при нем не обнаружено, - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за бдительность. Насколько известно, в полицию обратился отец одного из учеников школы. Он решил перестраховаться и вызвал правоохранителей. Губернатор назвал это решение правильным.