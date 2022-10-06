Дмитрий Азаров сообщил о задержании мужчины с «пистолетом» у школы в Новокуйбышевске

Экстренные службы вызвал бдительный отец одного из учеников школы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал переполох у школы № 21 в Новокуйбышевске. Утром в четверг, 6 октября 2022 года, там заметили подозрительного молодого человека. В руках у него якобы был пистолет.

- Мне доложили о появлении вблизи школы человека с предметом, похожим на оружие. Благодаря быстрой реакции и оперативным действиям правоохранителей мужчина был задержан. Оружия при нем не обнаружено, - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за бдительность. Насколько известно, в полицию обратился отец одного из учеников школы. Он решил перестраховаться и вызвал правоохранителей. Губернатор назвал это решение правильным.