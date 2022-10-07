Самарские грибники обнаружили в лесах необычные краснокнижные грибы

Ежовик коралловидный занесен в Красную книгу Самарской области. Фото: Жигулевский государственный заповедник

В Самарской области продолжается активный сезон «тихой охоты». Заядлые грибники проводят львиную долю свободного времени в лесах и порой находят крайне необычные грибы. Об одной из таких находок стало известно на днях – о ней сообщили специалисты Жигулевского заповедника.

Оказалось, что на территории заповедника растет интересный вид грибов – ежовик коралловидный. У него нет ярко выраженной шляпки, а плодовое тело состоит из длинных плотных отростков. Внешне гриб очень напоминает белоснежный коралл, поэтому выглядит как настоящая экзотика самарских лесов.

– Ежовик коралловидный в молодом возрасте действительно сильно похож на хрупкий белоснежный коралл. По мере достижения зрелости он становится кремовым, а потом грязно-желтым, – рассказали специалисты Жигулевского заповедника.

У гриба нет ярко выраженной шляпки, а плодовое тело состоит из длинных плотных отростков. Фото: Жигулевский государственный заповедник

Эксперты отмечают, что чаще всего такой вид встречается в смешанных и лиственных лесах. У него очень низкая численность. Кроме того, ежовик коралловидный занесен в Красную книгу Самарской области.

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