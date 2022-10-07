В Самаре определили проектировщика пятой очереди набережной Волги

Новую прогулочную зону построят от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, кто займется разработкой проекта пятой очереди набережной Волги в Самаре. Новую прогулочную зону хотят построить от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА. Проектировщиком объекта выбрали ООО «Волгатрансстрой-Проект».

— На электронный аукцион было подано две заявки. ООО «ВТС-П» предложило выполнить проектные и изыскательские работы за 131,5 млн рублей, второй участник — за 159 млн рублей. Победителем признали первую компанию, — говорится на сайте госзакупок.

Отметим, что начальной ценой контракта были 168,6 млн рублей. То есть властям удастся сэкономить на этом заказе более 30 млн рублей.

Подрядчик должен будет разработать проект и подготовить необходимые эскизы за 14 месяцев. Планируется, что на пятой очереди набережной создадут систему ландшафтного парка в виде нескольких террас, частью которого станет амфитеатр в зоне бассейна ЦСКА.