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Общество7 октября 2022 13:14

В Самаре определили проектировщика пятой очереди набережной Волги

Компания разработает проект за 131,5 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Новую прогулочную зону построят от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА

Новую прогулочную зону построят от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, кто займется разработкой проекта пятой очереди набережной Волги в Самаре. Новую прогулочную зону хотят построить от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА. Проектировщиком объекта выбрали ООО «Волгатрансстрой-Проект».

— На электронный аукцион было подано две заявки. ООО «ВТС-П» предложило выполнить проектные и изыскательские работы за 131,5 млн рублей, второй участник — за 159 млн рублей. Победителем признали первую компанию, — говорится на сайте госзакупок.

Отметим, что начальной ценой контракта были 168,6 млн рублей. То есть властям удастся сэкономить на этом заказе более 30 млн рублей.

Подрядчик должен будет разработать проект и подготовить необходимые эскизы за 14 месяцев. Планируется, что на пятой очереди набережной создадут систему ландшафтного парка в виде нескольких террас, частью которого станет амфитеатр в зоне бассейна ЦСКА.