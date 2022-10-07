Авиакомпания «Победа» запускает рейсы в Самару из Москвы и Санкт-Петербурга с 28 октября

В Москве воздушный транспорт приземлится в аэропорту Внуково. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже в октябре этого года у жителей Самары появится дополнительная возможность летать в столицу. Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Самару из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

По данным маршрутам полеты начнутся через три недели, с 28 октября 2022 года. Самолеты будут перевозить людей ежедневно. В Москве воздушный транспорт приземлится в аэропорту Внуково.

Помимо Самары в карте полётов «Победы» сейчас есть 32 российских города. Лоукостер «Победа» относится к группе «Аэрофлот».

Напомним, в сентябре авиакомпания Utair запустила прямые рейсы из Нового Уренгоя в Самару. Полеты по этому направлению выполняются два раза в неделю.