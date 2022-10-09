Нотариусы приедут в воинские части Самарской области

Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров во время посещения воинских частей. Фото: правительство Самарской области.

Всем мобилизованным в Самарской области окажут нотариальную и юридическую помощь. Об этом во время посещения воинских частей региона сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Нотариусы и юристы приедут, чтобы помочь оформить доверенность на членов семьи, кредитные каникулы и т.д.

- По всем местам размещения будет организована юридическая, в первую очередь нотариальная помощь. Работа эта выстроена, чтобы у бойцов была возможность оформить доверенность и другие документы, - приводит слова Дмитрия Азарова пресс-служба областного правительства.

Напомним, губернатор посетил все воинские части региона и посмотрел, в каких условиях живут мобилизованные. Люди смогли задать главе Самарской области свои вопросы.