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Происшествия9 октября 2022 16:01

Из-за неисправности в Курумоче не смог взлететь самолет 8 октября 2022

Экипаж принял решение выключить двигатели
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Пассажиры все-таки улетели в Новосибирск, но с задержкой больше часа.

Пассажиры все-таки улетели в Новосибирск, но с задержкой больше часа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском аэропорту Курумоч в субботу, 8 октября, не смог взлететь самолет, который должен был отправиться в Новосибирск. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT. Причиной ЧП стала неисправность первого насоса третьей гидравлической системы. Экипаж решил выключить двигатели.

Пассажиры в Новосибирск все-таки улетели, но с задержкой больше часа.

Напомним, 21 сентября в Курумоче экстренно посадили самолет, который летел из Нижнего Новгорода в Ереван. На борту стало плохо пассажиру. К сожалению, спасти мужчину не удалось.