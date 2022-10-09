Из-за неисправности в Курумоче не смог взлететь самолет 8 октября 2022

Пассажиры все-таки улетели в Новосибирск, но с задержкой больше часа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском аэропорту Курумоч в субботу, 8 октября, не смог взлететь самолет, который должен был отправиться в Новосибирск. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT. Причиной ЧП стала неисправность первого насоса третьей гидравлической системы. Экипаж решил выключить двигатели.

Пассажиры в Новосибирск все-таки улетели, но с задержкой больше часа.

Напомним, 21 сентября в Курумоче экстренно посадили самолет, который летел из Нижнего Новгорода в Ереван. На борту стало плохо пассажиру. К сожалению, спасти мужчину не удалось.