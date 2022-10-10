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Общество10 октября 2022 5:09

В Самаре в рамках комплексного развития территории снесут 9 домов в Октябрьском районе

Все объекты расположены в границах улиц Георгия Митирева, Революционной и Печерской
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сносу также подлежат хозяйственные кладовые и гаражи.

Сносу также подлежат хозяйственные кладовые и гаражи.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Еще один участок в Самаре попал под комплексное развитие территории. Речь идет о площадке в границах улиц Георгия Митирева, Революционной и Печерской. Информация размещена на сайте мэрии.

Согласно документации, на территории площадью 2,53 Га появятся новые дома. Однако перед застройкой необходимо снести уже имеющиеся здесь здания. В список попали сразу девять объектов. Они расположены на улице Печерской, 6, 10, 14, 16, 18; на улице Георгия Митирева, 4, 6, 8; на улице Революционной, 103. Сносу также подлежат хозяйственные кладовые и гаражи.

Подготовить документацию по планировке территории необходимо в течение 9 месяцев. Реализация проекта КРТ займет 7 лет.

Напомним, под комплексное развитие также попала площадка в границах улицы Советской Армии, Третьей и Четвертой просек. Участок находится рядом с дачей купца Головкина.