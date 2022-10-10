В Самаре высадили 300 саженцев тополей в микрорайоне Волгарь в октябре 2022 года

В дальнейшем в Волгаре будет высажено еще 200 деревьев. Фото: администрация Самары

В субботу, 8 октября 2022 года, в микрорайоне Волгарь состоялась высадка пирамидальных тополей. С соответствующей просьбой к властям ранее обращались местные жители. А месяц назад, 8 сентября, в мэрии было принято решение о высадке деревьев-крупномеров для создания защитной полосы.

– Мы обещали жителям Волгаря, что этой осенью здесь будут высажены деревья. Они будут экологическим барьером, выполнять ветрозащитную функцию. Это только самое начало посадки, первый этап, – рассказала глава Самары Елена Лапушкина.

По данным городской администрации, 8 октября участники акции высадили 300 саженцев. В дальнейшем здесь появится еще 200 деревьев – их планируют высадить уже этой осенью. Всего запланировано к высадке полторы тысячи тополей.