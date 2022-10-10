Семьи мобилизованных в Самарской области освободят от платы за детский сад
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области семьи мобилизованных освободят от платы за детский сад. Такое решение 10 октября 2022 озвучил на совещании глава региона Дмитрий Азаров.
Губернатор сообщил, что в Самарской области работают над дополнительными мерами поддержки семей военнослужащих.
- Семьи будут освобождены от платы за детский сад, - отметил глава региона. – Льготу будут рассчитывать с момента зачисления мобилизованного в воинское подразделение.
Кроме того, дети мобилизованных школьного возраста будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. Также власти собирают информацию о том, какая адресная помощь понадобится семьям мобилизованных.
Также 10 октября стало известно, что все мобилизованные в Самарской области получат подъемные в 50 тысяч рублей.