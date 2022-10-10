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Общество10 октября 2022 10:11

Семьи мобилизованных в Самарской области освободят от платы за детский сад

Такое решение озвучил губернатор Дмитрий Азаров
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Семьи мобилизованных в Самарской области освободят от платы за детский сад

Семьи мобилизованных в Самарской области освободят от платы за детский сад

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области семьи мобилизованных освободят от платы за детский сад. Такое решение 10 октября 2022 озвучил на совещании глава региона Дмитрий Азаров.

Губернатор сообщил, что в Самарской области работают над дополнительными мерами поддержки семей военнослужащих.

- Семьи будут освобождены от платы за детский сад, - отметил глава региона. – Льготу будут рассчитывать с момента зачисления мобилизованного в воинское подразделение.

Кроме того, дети мобилизованных школьного возраста будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. Также власти собирают информацию о том, какая адресная помощь понадобится семьям мобилизованных.

Также 10 октября стало известно, что все мобилизованные в Самарской области получат подъемные в 50 тысяч рублей.