В Самаре многоквартирный фонд обеспечен теплом почти на 100%

Жители 40 домов пока не получили долгожданное тепло, однако работы в этом направлении ведутся. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара продолжает подготовку к предстоящим зимним холодам. Отопительный сезон в самом разгаре – в данный момент тепло поступает в многоквартирный фонд города.

Всего в областной столице 10 195 многоквартирных домов. Согласно сведениям на 10 октября 2022 года, 10 155 жилых объектов уже подключены к теплоснабжению. Информацию озвучили в администрации Самары.

– В оставшихся домах нет тепла из-за возникших порывов на сетях. Проблема уже находится в работе у коммунальных служб, – рассказали в городской администрации.

Ранее в мэрии сообщали, что практически все учреждения здравоохранения, школы и детские сады уже обеспечены теплом. Параллельно велось подключение высших и средних учебных заведений, учреждений спорта и культуры.