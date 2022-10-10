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Общество10 октября 2022 10:18

В Самаре многоквартирный фонд обеспечен теплом почти на 100%

Теплоснабжение поступило в 10 155 домов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Жители 40 домов пока не получили долгожданное тепло, однако работы в этом направлении ведутся.

Жители 40 домов пока не получили долгожданное тепло, однако работы в этом направлении ведутся.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара продолжает подготовку к предстоящим зимним холодам. Отопительный сезон в самом разгаре – в данный момент тепло поступает в многоквартирный фонд города.

Всего в областной столице 10 195 многоквартирных домов. Согласно сведениям на 10 октября 2022 года, 10 155 жилых объектов уже подключены к теплоснабжению. Информацию озвучили в администрации Самары.

– В оставшихся домах нет тепла из-за возникших порывов на сетях. Проблема уже находится в работе у коммунальных служб, – рассказали в городской администрации.

Ранее в мэрии сообщали, что практически все учреждения здравоохранения, школы и детские сады уже обеспечены теплом. Параллельно велось подключение высших и средних учебных заведений, учреждений спорта и культуры.