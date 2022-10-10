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Общество10 октября 2022 13:36

В Самаре владелец ТЦ «Гудок» подал в суд на H&M в 2022 году

Информация появилась на сайте арбитражного суда
Алена ПРОВКИНА
Магазины в регионе закрывали по "техническим причинам"

Магазины в регионе закрывали по "техническим причинам"

Фото: Марина МАКГВАЙ

В Самаре стало известно о судебном разбирательстве между владельцем торгового центра «Гудок» и шведской компанией H&M. Подробности опубликовали на сайте арбитражного суда.

Согласно опубликованным документам, истец, владелец торгового центра, потребовал более 295 миллионов рублей с компании по производству одежды и аксессуаров. Отмечают, что большая часть из этой суммы покроет убытки, а остальное приписывают к неосновательному обогащению. Шведской компании необходимо погасить задолженность по договору аренды.

Напомним, шведский ритейлер закрыл свои магазины в регионе по «техническим причинам». Уже после торговые точки открывали, чтобы распродать оставшиеся вещи.