В Самаре владелец ТЦ «Гудок» подал в суд на H&M в 2022 году

Магазины в регионе закрывали по "техническим причинам" Фото: Марина МАКГВАЙ

В Самаре стало известно о судебном разбирательстве между владельцем торгового центра «Гудок» и шведской компанией H&M. Подробности опубликовали на сайте арбитражного суда.

Согласно опубликованным документам, истец, владелец торгового центра, потребовал более 295 миллионов рублей с компании по производству одежды и аксессуаров. Отмечают, что большая часть из этой суммы покроет убытки, а остальное приписывают к неосновательному обогащению. Шведской компании необходимо погасить задолженность по договору аренды.

Напомним, шведский ритейлер закрыл свои магазины в регионе по «техническим причинам». Уже после торговые точки открывали, чтобы распродать оставшиеся вещи.