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Общество11 октября 2022 5:36

В Самаре ввели одностороннее движение транспорта по улице Первомайской

Информацию озвучили в мэрии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Изменения связаны со строительством метро.

Изменения связаны со строительством метро.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно изменили движение транспорта в зоне строительства метро. В частности, по улице Первомайской проезд возможен только по одной стороне – транспортный поток направляется вниз, в сторону Волги. Информацию озвучили в департаменте транспорта.

– По привычке некоторые все еще занимают только две правых полосы, но сейчас в этой локации можно использовать для проезда всю ширину улицы Первомайской, – рассказал заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Тапилин.

Напомним, с 8 октября 2022 года в Самаре ограничили движение по улицам Полевая и Самарская. В связи с этим ряд автобусов временно курсирует по измененной схеме.

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