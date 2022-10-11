В Самаре ввели одностороннее движение транспорта по улице Первомайской

Изменения связаны со строительством метро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно изменили движение транспорта в зоне строительства метро. В частности, по улице Первомайской проезд возможен только по одной стороне – транспортный поток направляется вниз, в сторону Волги. Информацию озвучили в департаменте транспорта.

– По привычке некоторые все еще занимают только две правых полосы, но сейчас в этой локации можно использовать для проезда всю ширину улицы Первомайской, – рассказал заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Тапилин.

Напомним, с 8 октября 2022 года в Самаре ограничили движение по улицам Полевая и Самарская. В связи с этим ряд автобусов временно курсирует по измененной схеме.

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