Движение на пересечении улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой ограничат почти на 1,5 месяца Фото: администрация Самары

В субботу, 8 октября 2022 года, в областной столице ограничат движение по улицам Самарской и Полевой. Их перекроют из-за строительства новой станции метро «Театральная». Из-за этого скорректируют маршруты ряда автобусов. Власти Самары опубликовали временные схемы.

Схема перекрытия перекрестка Фото: администрация Самары

Сроки и участки перекрытия ул. Полевой и Самарской

- С 00:00 8 октября до 23:59 21 ноября 2022 года будет ограничено движение транспорта по улице Самарской от Чкалова до Полевой и по улице Полевой от Галактионовской до Садовой. Исключение составят спецмашины, авто с пропусками, служебный транспорт и ТС людей, проживающих в зоне перекрытия, - отметили в мэрии города.

На время ограничения движения автобусы №№ 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50 и 92 будут курсировать по скорректированной схеме.

На участках перекрытия и объезда установят новые дорожные знаки Фото: администрация Самары

Схемы движения автобусов с 8 октября по 21 ноября 2022 года

Автобус № 2 в прямом направлении будет ездить по проспекту Ленина, далее по улицам Первомайской, Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, Чкалова, Самарской. В обратном — по Ленинградской, Галактионовской, Некрасовской, Самарской, Чкалова, Ленинской и проспекту Ленина.

Автобус № 23 в прямом направлении: по проспекту Масленникова, Ново-Садовой, Первомайской, Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, Чкалова, Самарской, Ленинградской. В обратном: по Ленинградской, Галактионовской, Некрасовской, Самарской, Чкалова, Ленина, Осипенко, Ново-Садовой, Масленникова.

Автобус № 24 в прямом направлении: по улицам Мичурина, Полевой, Ленинской, Ленина, Первомайской, Молодогвардейской, Вилоновской. В обратном: по Вилоновской, Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, Чкалова, Ленинской, Ленина, Полевой, Мичурина.

Автобус № 41 в прямом направлении будет поворачивать с Мичурина на Полевую, далее поедет по Ленинской, Ленина, Первомайской, Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, Чкалова, Самарской, Ленинградской. Обратно: по Некрасовской, Самарской, Чкалова, Ленинской, Ленина, Полевой, Мичурина.

Временная схема движения автобусов Фото: администрация Самары

Маршрутка № 46 в сторону центра города будет ходить по улицам Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, Чкалова, Самарской, Льва Толстого. В обратном направлении: по Льва Толстого, Самарской, Чкалова, Ленинской, Ленина, Полевой, Мичурина.

Автобус № 47 с проспекта Масленникова будет выезжать на Ново-Садовую, затем поворачивать на Первомайскую, Молодогвардейскую, Полевую, Галактионовскую, Чкалова, Самарскую и на Льва Толстого. Маршрут в обратную сторону: Льва Толстого, Самарская, Чкалова, Ленинская, Ленина, Осипенко, Ново-Садовая, Масленникова.

Автобус № 50 тоже будет поворачивать с Ново-Садовой на Первомайскую, затем на Молодогвардейскую, Полевую, Галактионовскую, Чкалова, Самарскую и Вилоновскую. При движении «из города» будет курсировать по Вилоновской, Самарской, Чкалова, Ленинской, Ленина, Осипенко, Ново-Садовой, Демократической.

Маршрутка № 92 в прямом направлении будет поворачивать с Вилоновской на Молодогвардейскую, затем ехать по Полевой, Галактионовской, Чкалова, Ленинской, Ленина и Осипенко. Обратно: по Мичурина, Полевой, Ленинской, Ленина, Первомайской, Молодогвардейской, Вилоновской.

Жителей Самары просят с пониманием отнестись к предстоящим ограничениям. Их вводят для перекладки инженерных сетей на пересечении улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой. Данные работы необходимы для продолжения строительства станции метро «Театральная». Отметим, на всех участках перекрытия и объезда установят дорожные знаки и информационные таблички. Режим работы светофоров на ряде перекрестков будет скорректирован.