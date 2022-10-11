Дмитрий Азаров поручил взять на контроль ремонт Южного моста в Самаре

На состояние моста постоянно жаловались местные жители.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил ход работ на Южном мосту в Самаре. Глава региона отметил, что ремонт дорожного объекта затянулся на долгий срок.
– Раскритиковал мэрию, что сдвинули график ремонта, не начав его еще весной. По Южному мосту поступает много обращений, что никак не могут доделать, – отметил губернатор.
Он также поручил городским властям взять ремонт Южного моста под особый контроль.
Напомним, жители Самары неоднократно жаловались на состояние Южного моста. Основные претензии касаются многочисленных ям и лежащих поперек проезжей части рельс.
В июле чиновники сообщали, что направили подрядчику требование о проведении гарантийного ремонта. К разбирательствам также привлекли прокуратуру.