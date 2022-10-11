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Общество11 октября 2022 7:37

В Самаре завершаются реставрационные работы в доме Маштакова на улице Самарской

Подрядчик уже благоустроил прилегающую территорию
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Полностью завершить работы планируют в конце года.

Полностью завершить работы планируют в конце года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре близятся к завершению работы в доме купца Маштакова на улице Самарской, 207. Реставрация объекта вышла на новую стадию. Об этом сообщили в СРОО «За информационное общество».

Так, подрядчик уже убрал забор, привел в порядок расположенный рядом сквер и заасфальтировал территорию здания. Завершаются работы и внутри дома Маштакова.

Напомним, после реставрации в здании откроется музей «Заварка». На первом этаже старинного особняка разместится чайная, на втором – галерея, в которой выставят уникальную коллекцию работ архитектора Вагана Каркарьяна.

Полностью завершить работы планируют до конца 2022 года.

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