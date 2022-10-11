Росреестр не смог внести лесопарк им.60-летия Советской власти в зеленый пояс Самары

Неравнодушные горожане продолжают борьбу за лесопарк. Фото: Ольга НОВИКОВА

Росреестр не смог внести лесопарк имени 60-летия Советской власти в зеленый пояс Самары. Как оказалось, виною всему пробелы в законодательстве. Активисты – защитники лесопарка совместно с администрацией города намерены выйти с инициативой о внесении необходимых изменений, чтобы восполнить эти пробелы. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщил представитель инициативной группы жителей Вячеслав Рябцов.

Напомним, неравнодушные горожане уже не первый год ведут борьбу за сохранения лесопарка в границах ул.Ташкентская, Стара-Загора, Алма-Атинская и Московского шоссе. Часть лесопарка находится в частной собственности у коммерсантов, которые не раз заявляли о намерении ее застроить. Чтобы спасти зеленые насаждения, активисты совместно с мэрией решили наложить на всю территорию лесопарка статус городского зеленого пояса. Для этого весной провели общественные слушания, участники которых поддержали инициативу. После этого соответствующее решение поддержали в Самарской губернской думе

Казалось бы, вопрос решен. Однако внезапно выяснилось, что Росреестр не может внести изменения в Единый госреестр недвижимости и включить лесопарк в зеленый пояс. Оказалось, что у ведомства нет для этого полномочий.

- Мы предполагали, что так и будет, - рассказал Вячеслав Рябцов журналисту «КП-Самара». –Наш следующий шаг - выйти с нормотворческой или законодательной инициативой по внесению изменений и прописать полномочия Росреестру в установлении границ. Мы уже обсуждали с администрацией Самары, что они выйдут с такой инициативой.

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