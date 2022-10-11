В Самаре подписан акт о предоставлении выплат мобилизованным жителям региона

Губернатор Дмитрий Азаров лично побеседовал с мобилизованными и побывал в воинских частях

11 октября был подписан и утвержден акт о предоставлении выплат мобилизованным в Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров поручил подготовить документ максимально быстро, и правительство справилось, составив его за один день.

- Хочу поблагодарить, в первую очередь, министерство социально-демографической и семейной политики, Правительство региона в целом за оперативную подготовку документа к рассмотрению, - отметил Дмитрий Азаров.

В соответствии с этим документом, всем призванным в рамках частичной мобилизации в ряды российской армии гражданам будет выплачено по 50 тысяч рублей. Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда областного Правительства.

Как объяснила министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева, выплату предоставят в беззаявительном порядке и не будут включать в расчет среднедушевого дохода семьи для предоставления льгот и мер соцподдержки. Все данные предоставит минобороны и выплата будет произведена безотлагательно.

В дальнейшем губернатор пообещал следить за изменениями и развитием ситуации.

- В условиях специальной военной операции у них будет соответствующая оплата и надбавки. На начальном этапе, когда они проходят обучение, подготовку и боевое слаживание, у них выплаты ниже. В этот период мы обеспечиваем уровень дохода не ниже среднего по региону. Пока выплата единовременная. Но в зависимости от продолжительности периода подготовки мы имеем возможность в следующем месяце вновь вернуться к этому вопросу, - уточнил Дмитрий Азаров.

Также губернатор напомнил и о других мерах поддержки. В частности в регионе детей военнослужащих в школах обеспечат бесплатными обедами. А также для мобилизованных за счет бюджета закупают 11 наименований предметов для использования в условиях СВО. Весь список был согласован с командирами и людьми, уже не раз побывавшими за чертой фронта.

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