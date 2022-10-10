В Самарской области мобилизованным положены меры поддержки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самарской области назвали меры поддержки, на которые могут рассчитывать мобилизованные и их семьи. Выплаты мобилизованным в Самарской области, денежное довольствие, меры поддержки, льготы озвучили региональные власти. «КП-Самара» публикует полный список мер поддержки военнослужащих, которым предстоит отправиться в зону СВО.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПОЛАГАЕТСЯ МОБИЛИЗОВАННЫМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

10 октября 2022 года губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что мобилизованные поучает единовременную региональную выплату. Сумма подъемных составит 50 тысяч рублей.

Мобилизованные получат такие же выплаты, как и контрактники. Довольствие будут платить с 10 по 20 число, отсчет идет с момента зачисления в часть. Учтут командировочные расходы, надбавки за участие в боевых действиях. По сообщению военного комиссара Самарской области Алексея Вдовина, конкретная сумма денежного довольствия будет варьироваться. Она будет зависеть от того, находится ли мобилизованный в зоне спецоперации или нет. Кроме того, будет учитываться должность, участие в активных боевых действиях и другие факторы. С учетом этого сумма может достигать и 170, и 400 тысяч рублей.

ЧТО ПОЛОЖЕНО МОБИЛИЗОВАННЫМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мобилизованных в Самарской области обеспечивают всей необходимой формой и обмундированием. Как сообщил мобилизованный депутат губдумы Дмитрий Холин, также для военнослужащих шьют теплые спальники и готовят аптечки.

Губернатор Дмитрий Азаров во время встречи с военнослужащими сообщил, что они будут дополнительно обеспечены необходимой экипировкой. В список, утвержденный с командирами отделений и с теми бойцами, которые уже были в зоне СВО, попали 11 позиций. Это спальники, коврики, балаклавы, налокотники, наколенники, аптечка, шапка и т.д. Их закупят за счет областного бюджета.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛУЧАТ МОБИЛИЗОВАННЫЕ И ИХ СЕМЬИ

Все трудовые контракты с мобилизованными будут сохранены. А все семьи призванных резервистов в регионе получат все льготы, в том числе те, которые будут приняты позже. Также в Самарской области составят социальный паспорт семей военнослужащих в каждом муниципалитете. В нем будет обозначено, какая помощь нужна по образованию детей, по устройству в детсады, по медицинским услугам. Семьям мобилизованных в первоочередном порядке будут предоставлять медпомощь, обследования, плановые операции, реабилитацию. Также помогут с решением бытовых вопросов.

10 октября 2022 было принято решение, что семьи мобилизованных освободят от платы за детский сад, а дети школьного возраста получат бесплатные обеды в школах. Льготу рассчитают с момента зачисления военнослужащего в воинское подразделение