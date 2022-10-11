Самарцам рассказали, что лучше положить в аптечку мобилизованному

Мобилизованным рассказали, что можно взять с собой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, чем можно наполнить аптечку мобилизованного. Врач-пульмонолог Олег Абакумов поделился списком.

Медик отмечает, что главной угрозой являются кровотечения. Для этого необходимо иметь в аптечке: жгуты, гемостатические бинты, стерильный бинты и окклюзивный пластырь. Также лучше взять с собой обезболивающие, средства от ожогов и против инфекций, в том числе антисептик и пантенол. Помимо этого, пригодится ибупрофен, таблетки против диареи, антигистаминные, антигрибковую мазь, средства от насекомых и индивидуальные препараты.

Напомним, глава региона ранее сообщил, что мобилизованных снабдят всей необходимой экипировкой, в том числе и аптечкой. Узнать подробный список от врача можно на его официальной странице.