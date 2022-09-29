В Самарской области мобилизованных обеспечат необходимой экипировкой

Закупка будет вестись за счет средств резервного фонда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, получат всю необходимую экипировку. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров в ответ на вопрос РИА Новости.

– Тут и сомнений быть не может. Мы помогает армии на постоянной основе. Помощь получают как действующие соединения, так и формируемые. В их числе – «Самарский батальон». Конечно, и этих бойцов обеспечим, укомплектуем необходимыми в полевых условиях предметами, – отметил глава региона.

Глава региона также озвучил список необходимых вещей, которые будут предоставлены бойцам. В него вошли рюкзаки, спальные мешки, коврики, аптечки и ряд других нужных предметов.

Отмечается, что закупка будет вестись за счет средств резервного фонда.

Напомним, первых мобилизованных из Самарской области уже проводили к месту сбора военнослужащих. После прибытия в Рощинский призывники рассказали об условиях содержания – в частности, о своем питании.