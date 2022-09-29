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Общество29 сентября 2022 5:47

В Самарской области мобилизованных обеспечат необходимой экипировкой

Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Закупка будет вестись за счет средств резервного фонда.

Закупка будет вестись за счет средств резервного фонда.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, получат всю необходимую экипировку. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров в ответ на вопрос РИА Новости.

– Тут и сомнений быть не может. Мы помогает армии на постоянной основе. Помощь получают как действующие соединения, так и формируемые. В их числе – «Самарский батальон». Конечно, и этих бойцов обеспечим, укомплектуем необходимыми в полевых условиях предметами, – отметил глава региона.

Глава региона также озвучил список необходимых вещей, которые будут предоставлены бойцам. В него вошли рюкзаки, спальные мешки, коврики, аптечки и ряд других нужных предметов.

Отмечается, что закупка будет вестись за счет средств резервного фонда.

Напомним, первых мобилизованных из Самарской области уже проводили к месту сбора военнослужащих. После прибытия в Рощинский призывники рассказали об условиях содержания – в частности, о своем питании.