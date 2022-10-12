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Общество12 октября 2022 7:28

Под Самарой власти установят электрокотел в доме семьи участника СВО

Таким способом администрация планирует решить вопрос с отоплением
Валентина ПОЛИКАРПОВА
О проблемах с отоплением жители сообщили в социальных сетях.

О проблемах с отоплением жители сообщили в социальных сетях.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Кинель-Черкасского района намерена обеспечить электрокотлом семью местного жителя, принимающего участие в СВО. Информацию сообщили в ЦУР Самарской области.

Житель Кинель-Черкасского вызвался добровольно участвовать в спецоперации. Между тем у его семьи возникли проблемы дома – помещение нужно было обеспечить теплом.

– Семья обратилась к властям региона в соцсетях с просьбой решить вопрос с отоплением. Администрация Кинель-Черкасского района решила оказать помощь семье военнослужащего. Руководство муниципалитета установит для отопления дома электрический котел, – рассказали в ЦУР Самарской области.

В центре также отмечают, что за последний месяц жители губернии неоднократно жаловались на отсутствие отопления. Они направили в ЦУР порядка 1,5 тысяч подобных жалоб. К счастью, вопрос удалось решить в максимально быстрые сроки.