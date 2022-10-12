В Самаре мобилизовали сыновей первого вице-мэра Владимира Василенко

Владимир Василенко уже проводил сыновей в воинские части. Фото: t.me/Hinshtein

Сыновья первого вице-мэра Самары Владимира Василенко оказались в списках мобилизованных. Информацию сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Сегодня Владимир Василенко проводил двух своих мобилизованных сыновей. Достойный пример для подражания другим самарским чиновникам, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Отметим, что под частичную мобилизацию также попали многие чиновники Самарской области. По данным регионального правительства, повестки получили порядка 300 государственных и муниципальных служащих. В их числе - сотрудники администрации губернатора, министерств, районных администраций. Все они уже прибыли в воинские части.