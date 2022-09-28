Почти 300 чиновников мобилизовали в Самарской области в сентябре 2022 года

Повестки получили сотрудники администрации губернатора, министерств и мэрий муниципалитетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области назвали число мобилизованных чиновников. Повестки получили почти 300 государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

В числе призывников по частичной мобилизации оказались сотрудники администрации губернатора, министерств, муниципальных администраций, подведомственных организаций, а также депутаты партии «Единая Россия». Все они уже проходят подготовку в воинских частях.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В первую очередь начали призывать людей, которые служили в армии и имеют боевой опыт. Повестки от военкоматов стали получать и жители Самарской области. Первых мобилизованных уже отправили в пункты сбора личного состава. Им выдали военную форму, экипировку и банковские карты. После формирования подразделений начнется боевое слаживание.

Отметим, что 69 мобилизованных вернули из воинских частей домой. После тщательной проверки — дополнительный медосмотр, уточнение состояния здоровья и состава семьи — выяснилось, что они не соответствуют критериям отбора.

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