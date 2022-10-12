Самарец показал участок, которые свяжет Ракитовское и Московское шоссе

Специалисты в скором времени приступят к работам. Фото: скриншот видео

В Самаре стало известно о строительстве дорожного участка, которые соединит Ракитовское и Московское шоссе. Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео на своей странице в социальной сети.

Ранее на сайте городской администрации сообщили о программе, рассчитанной до 2025 года. Строительство сети, соединяющей шоссе, пройдет в три этапа. Специалисты планируют обустроить выезд на Московское шоссе, протяженность которого составит 1,2 километра. Только третий этап сможет соединить два путепровода.

Согласно опубликованному документы, два этапа реализуют в текущем году. Строительство завершится в 2023-2024 годах.