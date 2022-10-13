В Тольятти первый заместитель главы города Вадим Ерин уволился со своего поста

Чиновник проработал первым замглавы города чуть больше года. Фото: "Самарское обозрение"

Первый заместитель главы Тольятти Вадим Ерин подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Его последним рабочим днем будет 14 октября. Ерин работал в администрации Тольятти с 2008 года. В начале карьеры он был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, а с 2010 по 2021 годы — руководителем департамента городского хозяйства.

С июня 2021 года был повышен до должности первого заместителя. Таким образом, он проработал первым замглавы города чуть больше года. До работы в администрации Тольятти Ерин был задействован в коммунальной сфере.

Напомним, в сентябре этого года сотрудники ФСБ провели обыск у чиновника. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. На Ерина пали подозрения, он незаконно изъял исполнительный лист на снос «левой» автостоянки и действовал в интересах одного из местных бизнесменов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники ФСБ провели обыски у первого заместителя главы Тольятти

Оперативные мероприятия прошли дома у Вадима Ерина и на его рабочем месте (подробности)