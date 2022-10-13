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Общество13 октября 2022 4:57

На Самарскую области обрушится барическая пропасть 13 октября 2022 года

Синоптики предупредили самарцев
Алена ПРОВКИНА
В октябре самарцы столкнуться с барической пропастью

В октябре самарцы столкнуться с барической пропастью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты предупредили самарцев о приближающейся барической пропасти. Чувствительным горожанам следует подготовиться.

По данным синоптиков gismeteo, барическая пропасть обрушится на регион в четверг, 13 октября 2022 года. Отметки будут ниже нормы. Так, по полученным данным, атмосферное давление достигнет минимума. Показатель на 14 единиц ниже обычного. Утром и днем в губернии отмечают 746 мм.рт.ст. Ближе к вечеру давление повысится до 750 мм.рт.ст.

Напомним, также специалисты предупредили жителей о магнитных бурях, которые будут в регионе до конца месяца. Самарцы могут почувствовать головную боль и слабость.