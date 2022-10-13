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Общество13 октября 2022 6:37

В Самарской области ожидаются регулярные дожди в октябре 2022 года

Жителям региона стоит перед выходом из дома смотреть прогноз погоды
Ирина СИНЕГУБОВА
Учитывать погодные условия рекомендуют и водителям транспортных средств.

Учитывать погодные условия рекомендуют и водителям транспортных средств.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вместе с глубокой осенней порой в Самарскую область пришли пасмурная погода и регулярные дожди.

По сообщению специалистов GISMETEO, дожди разной силы ожидаются 13, 18, 19, 20, с 22 по 26, с 28 по 31 октября. Выходя из дома, теперь стоит проверять прогноз погоды и при необходимости брать с собой зонт, чтобы избежать последствий дождя.

Учитывать погодные условия рекомендуют и водителям транспортных средств. Ведь на мокрой дороге необходимо быть особенно бдительными и аккуратными.

Ранее, жителям Самарской области рассказали, когда ожидается снег. По прогнозам синоптиков он может пойти уже в конце октября - начале ноября 2022 года.