В Самарской области ожидаются регулярные дожди в октябре 2022 года

Учитывать погодные условия рекомендуют и водителям транспортных средств. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вместе с глубокой осенней порой в Самарскую область пришли пасмурная погода и регулярные дожди.

По сообщению специалистов GISMETEO, дожди разной силы ожидаются 13, 18, 19, 20, с 22 по 26, с 28 по 31 октября. Выходя из дома, теперь стоит проверять прогноз погоды и при необходимости брать с собой зонт, чтобы избежать последствий дождя.

Учитывать погодные условия рекомендуют и водителям транспортных средств. Ведь на мокрой дороге необходимо быть особенно бдительными и аккуратными.

Ранее, жителям Самарской области рассказали, когда ожидается снег. По прогнозам синоптиков он может пойти уже в конце октября - начале ноября 2022 года.