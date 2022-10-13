Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 11:04

В Самаре подготавливают участок для строительства жилого комплекса на Ракитовском шоссе

Блогер поделился кадрами с высоты птичьего полета
Алена ПРОВКИНА
Участок подготовили для возведения фундамента

Участок подготовили для возведения фундамента

В Самаре городской блогер Евгений Щекин с высоты птичьего полета показал строительство нового жилого комплекса. Он будет расположен на Ракитовском шоссе.

Судя по опубликованным кадрам, специалисты уже расчистили и подготовили территорию. Также на участке возвели фундамент. Рабочие продолжают строительство жилого комплекса в границах улиц Высоковольтной и Крайней.

Напомним, что также в областной столице продолжают строительство дорожного участка, который соединит Ракитовское и Московское шоссе. Протяженность объекта составит 1,2 километра.