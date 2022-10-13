В Самаре подготавливают участок для строительства жилого комплекса на Ракитовском шоссе

Участок подготовили для возведения фундамента

В Самаре городской блогер Евгений Щекин с высоты птичьего полета показал строительство нового жилого комплекса. Он будет расположен на Ракитовском шоссе.

Судя по опубликованным кадрам, специалисты уже расчистили и подготовили территорию. Также на участке возвели фундамент. Рабочие продолжают строительство жилого комплекса в границах улиц Высоковольтной и Крайней.

Напомним, что также в областной столице продолжают строительство дорожного участка, который соединит Ракитовское и Московское шоссе. Протяженность объекта составит 1,2 километра.