В Самаре в октябре 2022 года благоустроили три двора в Октябрьском районе

Помимо прочего, во дворах появились новые детские площадки. Фото: администрация Самары

В Октябрьском районе Самары завершилось благоустройство дворовых территорий. В рамках нацпроекта здесь обновили три пространства: на ул. Ново-Садовая, 1, Ново-Садовая, 5 и на ул. Печерской, 3. Информацию сообщили городские власти.

– Работы по благоустройству в Октябрьском районе в этом году проводились достаточно масштабные. Я знакомлюсь с районом, жителями, осматриваю дворы, отмечаю, что предстоит воплотить в жизнь еще много задач, – рассказал новый глава Октябрьского района Сергей Радько.

Во дворе домов №3 и 3а по улице Печерской работы были выполнены в рамках двух проектов – «Формирование комфортной городской среды» и «СОдействие». Здесь привели в порядок внутриквартальные проезды, расширили парковку, уложили асфальт на пешеходных дорожках. Также были установлены детская и спортивная площадки.