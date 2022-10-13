В Самаре ремонт Южного моста планируют завершить до 16 октября 2022 года

Жители неоднократно жаловались на проблемный дорожный объект, а недавно сообщили о проблеме главе региона. Фото: администрация Самары

Ремонт Южного моста в Самаре будет завершен в короткие сроки. Соответствующее требование выставил глава региона Дмитрий Азаров. На прошедшем 10 октября оперативном совещании он раскритиковал мэрию за медлительность в решении данного вопроса.

– Полгода не можете справиться с ремонтом при выделенном финансировании. Лично побывайте, проконтролируйте качество работ. Наведите порядок. Усилия явно недостаточны, – обратился губернатор к главе города Елене Лапушкиной.

13 октября мэр посетила проблемный объект. На Южном мосту и путепроводе «Аврора» зафиксированы разрушения дорожного покрытия и гидроизоляции защитных слоев. Работы здесь стартовали 3 октября. По данным мэрии, они будут завершены до 16 октября 2022 года.

Одновременно с этим городские власти планируют взыскать с подрядчика в лице ООО «ПСК Волга» затраты на текущий ремонт. Работы здесь ведет другой подрядчик, а средства на эти цели выделены из бюджета. При этом гарантия на мост действует до 31 октября текущего года.

– Подрядчик, выполнявший ремонт в 2017 году и до сих пор имеющий гарантийные обязательства, находится в стадии банкротства. Мы были вынуждены провести этот поддерживающий ремонт. Безусловно, все затраты, которые несет муниципалитет, будут взысканы с подрядчика в судебном порядке, – рассказала Елена Лапушкина.

Она также отметила, что в 2023 году мост и путепровод ждет капитальный ремонт.