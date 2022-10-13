В Самарской области 2/3 мобилизованных получили выплату в 50 тысяч рублей

Средства начали поступать на карты военнослужащих уже с 12 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Граждане Самарской области, призванные в рамках частичной мобилизации, активно получают финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей. По состоянию на 13 октября 2022 года единовременную выплату получили две трети мобилизованных. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Решение о выплате военнослужащим принял глава региона Дмитрий Азаров в понедельник, 10 октября. Уже на следующий день по поручению главы региона необходимые документы были подготовлены и приняты на заседании правительства.

Зачисление началось с 12 октября. Первыми выплату получили мобилизованные, данные о которых оперативно были переданы министерством обороны в региональное правительство. Средства поступили на карты военнослужащих.

Дмитрий Азаров поблагодарил задействованные в этой работе ведомства за слаженность действий, и подчеркнул: важно четко отслеживать процесс, чтобы выплата дошла до каждого бойца.

Власти отмечают, что зачисления будут продолжены по мере предоставления данных о бойцах министерством обороны.