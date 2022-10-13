В Самаре нанесли дорожную разметку на новой эстакаде на улице Ново-Садовой

Видеоблогер снял путепровод с высоты птичьего полета.

В Самаре близится к завершению обустройство эстакады на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. В октябре 2022 года объект максимально преобразился – об этом можно судить из видео самарского видеоблогера Евгения Щекина. Самарец посетил Ново-Садовую и показал, как выглядит новая дорога с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, что объект получился довольно масштабным – это в первую очередь бросается в глаза. На эстакаде уже установили отбойники, а на проезжей части появилась дорожная разметка.

В скором времени планируется запустить рабочее движение по эстакаде. Изначально запуск был запланирован на 2023 год, однако сроки удалось перенести на год раньше.

Напомним, строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии предусматривает устройство путепровода в 575 метров и автомобильной дороги общей протяженностью 1,2 км. Здесь также обустроят тротуары и освещение, выполнят благоустройство и озеленение прилегающей территории.