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Общество14 октября 2022 10:16

Владимир Василенко об участии в выборах мэра Самары: «Иногда я смотрю в свой паспорт»

Владимир Василенко рассказал, почему не участвует в конкурсе на место главы Самары
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Владимир Василенко рассказал об амбициях стать мэром

Владимир Василенко рассказал об амбициях стать мэром

Заместитель главы Самары Владимир Василенко в эфире радио "Комсомольская правда" в Самаре рассказал, что не собирается подавать документы для участия в конкурсе на должность мэра города. Сейчас этот пост занимает Елена Лапушкина. В декабре истекает пятилетний срок ее контракта. Тогда же должен пройти новый конкурс, в котором из кандидатов, представивших свои заявки, выберут нового сити-менеджера.

В большинстве своем эксперты отмечают, что фаворитом в этих гонках выглядит действующий мэр Елена Лапушкина, которая считается принадлежащей команде губернатора. Техническими соперниками для нее может стать глава Чапаевска Александр Кузнецов, а также кто-то из команды мэрии. Но точно не заместитель: Владимир Василенко заявил, что его эта должность совершенно не интересует.

- Точно не собираюсь подавать документы. А зачем? Я иногда в свой паспорт смотрю. Эти амбиции быть главой города, их нет совершенно на сегодняшний день. Я работаю там, где я работаю, где я приношу пользу, - отметил Василенко.