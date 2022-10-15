В Самаре проходит единый консультационный день для семей мобилизованных

Встреча идет в ДК "Заря". Фото: администрация Самары

Семьи призванных на военную службу самарцев могут получить ответы на вопросы по мобилизации. В субботу, 15 октября, для них проходит единый консультационный день. Информацию сообщили в мэрии.

– С жителями города встретились мэр Елена Лапушкина и военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин, а также представители городских департаментов, региональных министерств и других ведомств, – отметили в городской администрации.

Встреча проходит в ДК «Заря».

Одновременно с Самарой единый консультационный день проводит администрация Тольятти. По данным мэрии Автограда, специалисты разъясняют вопросы по образованию, здравоохранению, социальной поддержке, оказанию юридических и других услуг, ЖКХ.