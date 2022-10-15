Самарские грибники обнаружили в лесах гигантские грибы

По словам грибников, огромные грибы были обнаружены в Федоровских лесах. Фото: t.me/protlt

Леса Самарской области продолжают удивлять грибников необычными грибными аномалиями. На днях местные жители обнаружили по-настоящему гигантские грибы. Фотографии они опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что грибы достигают размеров тыквы. Сами грибники пишут, что нашли их в Федоровских лесах.

Отметим, что совсем недавно жители губернии нашли не менее огромные грибы. Грибники рассказали, что обнаружили их во время «тихой охоты» под Тольятти.

Напомним, ранее специалисты рассказывали, как избежать грибного отравления. В частности, они советуют во время сбора отказаться от ведер, полиэтиленовых мешков и пакетов.