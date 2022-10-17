В Тольятти дети мобилизованных смогут бесплатно посещать кружки и секции

Решение было принято во время единого консультационного дня 15 октября. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти дети мобилизованных освобождены от оплаты занятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщил глава города Николай Ренц во время единого консультационного дня 15 октября.

– На прием к специалистам пришли больше полусотни семей. Вопросы каждой были детально рассмотрены. В отдельных случаях приняты решения о дополнительной проработке обращений, – рассказали в администрации Тольятти.

Напомним, ранее на региональном уровне было принято решение об освобождении детей мобилизованных от платы за детские сады. Сообщалось, что льготу будут рассчитывать с момента зачисления мобилизованного в воинское подразделение.