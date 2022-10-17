Стали известны претенденты на пост министра культуры Самарской области

Татьяна Мрдуляш оставила должность министра в конце сентября 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кто может возглавить министерство культуры Самарской области. В списке потенциальных кандидатов оказались как старые, так и новые лица. Об этом сообщает OBOZ.INFO со ссылкой на собственные источники.

Так, в числе претендентов оказалась Наталья Семенова, ныне возглавляющая АНО «Региональный центр реализации проектов «СОТА». Она также выступала в роли режиссера многих массовых мероприятий, проходящих в регионе. Помимо нее, в список попали ректор СГИК Ольга Наумова и руководитель самарского департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.

Напомним, Татьяна Мрдуляш покинула пост министра культуры Самарской области в конце сентября. Она сообщила, что вынуждена оставить должность, поскольку ей необходимо заняться здоровьем ребенка.