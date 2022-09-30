Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш покинула свой пост

Татьяна Мрдуляш попрощалась с Самарой

Самарская область снова осталась без министра культуры. Татьяна Мрдуляш объявила о том, что покинула этот пост. На своей страничке ВКонтакте он написала, что последним рабочим днем в этой должности для нее станет понедельник. Свое решение она объяснила необходимостью позаботиться о здоровье ребенка.

- Так совпало, что на сложное время для нашей страны наложилось мое личное сложное время: мне нужно заняться здоровьем моего младшего ребенка. Это очень тяжелое решение, но в таких обстоятельствах, я уверена, любой меня поймет, - отметила Татьяна Мрдуляш.

На прощание она очень по-доброму высказалась о регионе и его лидере - Дмитрии Азарове и отметила, что гордится своей работой в этой команде.

- Хочется верить, что расстаемся только на какое-то время. Пусть все будет хорошо, - подвела она итог.

Татьяна Мрдуляш стала главой министерства культуры региона в феврале 2021 года. На этой должности она сменила Бориса Илларионова. В свою очерель Илларионов проработал в должности с 15 октября 2019 года и на этот пост приехал из Питера, где заведовал балетом.

Татьяна Мрдуляш была московской гостьей, ранее работала замдиректором Третьяковки. Не раз становилась гостьей эфиров радио Комсомольская правда в Самаре и всегда тепло отзывалась о волжском городе, ярких и интересных фестивалях, которые здесь так любят. Кстати, первое интервью в должности она дала именно "Комсомолке".