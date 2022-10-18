Движение трамваев останавливалось на 24 минуты Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре восстановили движение трамваев по Ново-Садовой после ДТП в Постниковом овраге. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщил руководитель трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Напомним, очевидцы сообщили журналисту «КП-СМамара» о столкновении трамваи и автомобиля на путях в районе Постникова оррага днем во вторник, 18 октячбрчя. Из-за этого ждвижение трамваев оказалось перекрыто, а пассажиры были вынуждены штурмовать маршрутки. К счастью, ДТП оказалось без серьезных повреждений, участников аварии быстро астащили и движение трамваев восстановили.

- В общей сложности трамваи простояли 24 минуты, - сообщил журналисту «КП-Самара» руководитель городского ТТУ Михаил Ефремов. – Уже в 11.50 движение было восстановлено.