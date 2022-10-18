Дмитрий Азаров подарил Владимиру Путину альбом с трогательными фото жен героев

Дмитрий Азаров рассказал Владимиру Путину об уникальной патриотической акции. Фото: kremlin.ru

Самарский губернатор Дмитрий Азаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину об уникальной акции "Жены героев", инициатором которой стала председатель женсовета 2-1 общевойсковой армии Екатерина Колотовкина. Самарчанки, которые проводили на специальную военную операцию своих возлюбленных, сфотографировались в их кителях. Эти фото вместе с трогательными письмами разместили на специальных стендах, которые уже демонстрировались и на площади Куйбышева, в музеях.

- Сейчас акция нашла отклик в других воинских поразделениях, буквально зашагала по территории Самарской области и уже вышла за ее пределы. Такие замечательные женщины решили сделать это сами, тем самым поддержали своих мужей, показали, что за каждым из них стоит любящая сильная женщина, - рассказал Дмитрий Азаров на рабочей встрече с президентом.

Он вручил Владимиру Путину альбом с этими фотографиями. Президент отметил, что это действительно трогательно и обратил внимание на снимок одной из участниц проекта - она запечатлена на фото дважды, сначала беременная, потом с ребенком.