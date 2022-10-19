В Самарской области обнаружили еще 431 новый случай коронавируса 19 октября 2022 года

Обследовали 384 жителя региона с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 19 октября 2022 года, в Самарской области за сутки обнаружили 431 новый случай коронавирусной инфекции.

Всего было госпитализировано 36 человек, проведено 7 535 лабораторных исследований, обследовано 384 жителя региона с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, выявлено 47 человек при профилактическом обследовании без клинических проявлений, два пациента скончались.

Еще 152 новых случая COVID-19 подтвердилось в г. Самаре, 142 в г. Тольятти, 25 в г. Сызрань, 18 в Волжском районе, по 13 в г. Жигулевск и Большеглушицком районе, 11 в г. Октябрьск, по 10 в Похвистневском и Красноармейском районах.

Помимо этого, 7 заболевших оказалось в Борском районе, 5 в Исаклинском районе, по 4 в г.Новокуйбышевск и Хворостянском районе, по 3 в г. Отрадный и Похвистнево, по 2 в Сызранском, Алексеевском, Пестравском, Нефтегорском и Шигонском районах, 1 в Елховском районе.

По сравнению с вчерашним днем, количество заболевших сегодня немного увеличилось. Вчера, 18 октября, коронавирус подтвердили у 333 человек.