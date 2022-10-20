Дмитрий Азаров проверил, как идет реконструкция Дома Маштакова в Самаре

Все работы должны закончиться уже в декабре 2022 года. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход реконструкции Дома Маштакова, расположенного на улице Самарской, 207. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

— Мы не только сохраняем уникальное здание, но и создаем новое пространство, в котором будет кипеть жизнь. На это вкладываются значительные деньги из регионального бюджета. Благодаря президентскому фонду культурных инициатив удалось получить 19,5 миллионов рублей. В порядок приводят и прилегающий сквер, — сказал губернатор.

Работы над новым арт-пространством идут с прошлого года, они должны закончиться уже в декабре 2022 года. Здание выполнено в стиле эклектика: наблюдается смешение убранства в русском стиле и канонической системы классицизма. Его аутентичность будет полностью сохранена.

На первом этаже сделают гостиную-чайную. Между двумя печами, которые восстанавливаются, создадут так называемую «замороженную стену» с нишами и артефактами из истории Самары. На втором этаже будут проходить выставки, лекции, мастер-классы и обсуждения городских проектов.

— Восстановление исторической части города – это наша общая забота. Предлагаю восстановленное здание сделать дискуссионной площадкой, штабом, который бы занимался вопросами восстановления памятников архитектуры на постоянной основе. Надо привлекать благотворителей, спонсоров, выстроить систему, — отметил Дмитрий Азаров.

При реставрации также раскроют часть первоначальных конструкций, которым более ста лет. В их числе деревянная стена, части оштукатуренной стены и потолка. Это делается для того, чтобы люди познакомились с технологиями в строительстве 19 века. При этом будет создано современное арт-пространство — музей «Заварка».

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